В АРІ Держреєстру речових прав на нерухоме майно запроваджують обов’язкове зазначення кінцевого отримувача інформації

У НАІС доопрацювали функціонал API ДРРП.

ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 1 грудня запроваджується обов’язкове зазначення даних про особу, яка отримувала інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в електронному вигляді, використовуючи сервісну послугу у формі прикладного програмного інтерфейсу (API ДРРП).

Зазначається, що функціонал API ДРРП доопрацювали з метою дотримання норм частини другої статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою КМУ від 25 грудня 2015 р. № 1127, та з урахуванням вимог Договору про надання сервісної послуги у формі API ДРРП.

З детальними змінами щодо формування пошукових запитів на отримання інформації можна ознайомитись в новій редакції технічного опису «Прикладний програмний інтерфейс Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», який розміщено на сайті НАІС в розділі «Реєстри» → «АРІ реєстрів» → «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно».

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