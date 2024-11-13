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Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

17:42, 13 листопада 2024
Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.
Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News
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Очікується, що новообраний президент Дональд Трамп незабаром призначить українського представника миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією, повідомили багато джерел Fox News Digital. 

«Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, когось із великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання. Незабаром ви це побачите», — сказало одне з джерел. 

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною – з 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі. 

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США Дональд Трамп

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