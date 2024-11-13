Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.

Очікується, що новообраний президент Дональд Трамп незабаром призначить українського представника миру, який очолить переговори щодо припинення війни з Росією, повідомили багато джерел Fox News Digital.

«Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланника, когось із великим довірою, якому буде дано завдання знайти рішення, дійти до мирного врегулювання. Незабаром ви це побачите», — сказало одне з джерел.

Очікується, що ця робота не буде оплачуваною – з 2017 по 2019 рік Курт Волкер працював спеціальним представником на українських переговорах на волонтерській основі.

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