Питання примусового лікування жінки, яка вчинила акт вандалізму у Києві на могилах полеглих захисників, вирішить суд

Жінка в нічний час вчинила акт вандалізму на могилах полеглих захисників – Дмитра Коцюбайла с позивним «Да Вінчі», Павла Петриченка та Андрія Пильщикова з позивним «Джус».

Питання щодо примусового лікування жінки, яка вчинила наругу над могилами загиблих військовослужбовців на території урочища «Аскольдова могила» буде вирішувати суд. Про це повідомили у поліції Києва.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду клопотання про застосування до жінки примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до спеціалізованого закладу.

«61-річна місцева мешканка в нічний час вчинила акт вандалізму на могилах полеглих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Павла Петриченка та Андрія Пильщикова з позивним "Джус". Порушниця з хуліганських мотивів нанесла більше 20 ударів палицею по місцям поховання військових, зламала портрети та потрощила лампадки», - вказують у поліції.

Тоді поліцейські затримали жінку за її місцем мешкання у недобудові на території району. Слідчі оголосили затриманій про підозру за ч. 3 статті 297 Кримінального кодексу України – наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань.

«Проведеною судово-психіатричною експертизою було встановлено, що підозрювана має певні розлади здоров’я, перебуває на медичному обліку та за своїм станом на момент вчинення злочину не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними», - зауважили у поліції.

До рішення суду жінка перебуватиме у медичному закладі з надання психіатричної допомоги.

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