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У Пентагоні прокоментували ідею про створення буферної зони в Україні

17:32, 13 листопада 2024
США продовжать підтримку України, не вдаючись до спекуляцій про майбутнє – Пентагон.
У Пентагоні прокоментували ідею про створення буферної зони в Україні
Джерело фото: Flickr
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Речник Пентагону Пет Райдер прокоментував інформацію створення буферної зони в Україні, озвученої радниками Дональда Трампа у медіа. Райдер зазначив, що він не має наміру спекулювати чи припускати плани наступної адміністрації президента США. Про це повідомили в Пентагоні.

«Ми дуже зосереджені, як я вже підкреслював раніше, на ситуації, що склалася зараз, і часто спілкуємося з нашими українськими колегами, щоб переконатися, що вони мають все необхідне для захисту від російської агресії», - заявив він.

Речник Пентагону також наголосив, що міністр оборони США Ллойд Остін неодноразово підкреслював важливість безпеки України не лише для Європи, а й для США. Він також відзначив «потужну двопартійну підтримку України» в Конгресі США.

«Ми й надалі будемо зосереджені на поточному завданні - допомогти Україні захиститись від російської агресії. Але щодо того, що може статися в майбутньому, я просто не збираюся спекулювати або вдаватися до гіпотез», - додав Райдер.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що радники із зовнішньої політики представили Дональду Трампу кілька планів для припинення війни в Україні, але вирішуватиме лише він сам. Одна із ідей – це заморозити конфлікт в Україні, закріпивши за росією приблизно 20% території країни, змусити Україну тимчасово призупинити свої зусилля щодо вступу до НАТО – Київ має пообіцяти не подавати заявку на членство в Альянсі протягом принаймні 20 років, а США натомість продовжать надавати Україні військову підтримку для стримування можливих майбутніх агресивних дій з боку росії.

Крім того, Ілон Маск прокоментував частину плану, озвученого радниками Трампа у медіа, про створення 800-мильної демілітаризованої зони по лінії фронту між росією та Україною, заявивши: «Незабаром безглуздим вбивствам прийде кінець. Час для паліїв війни та спекулянтів минув».

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США Дональд Трамп війна Пентагон

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