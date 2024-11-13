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В Пентагоне прокомментировали идею о создании буферной зоны в Украине

17:32, 13 ноября 2024
США продолжат поддержку Украины, не прибегая к спекуляциям о будущем – Пентагон.
В Пентагоне прокомментировали идею о создании буферной зоны в Украине
Источник фото: Flickr
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Представитель Пентагона Пэт Райдер прокомментировал информацию создания буферной зоны в Украине, озвученной советниками Дональда Трампа в медиа. Райдер отметил, что он не намерен спекулировать или предполагать планы следующей администрации президента США. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Мы очень сосредоточены, как я уже подчеркивал ранее, на ситуации, сложившейся сейчас, и часто общаемся с нашими украинскими коллегами, чтобы убедиться, что они имеют все необходимое для защиты от российской агрессии», - заявил он.

Представитель Пентагона также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин неоднократно подчеркивал важность безопасности Украины не только для Европы, но и для США. Он также отметил «мощную двухпартийную поддержку Украины» в Конгрессе США.

«Мы и в дальнейшем будем сосредоточены на текущей задаче - помочь Украине защититься от российской агрессии. Но относительно того, что может произойти в будущем, я просто не собираюсь спекулировать или прибегать к гипотезам», - добавил Райдер.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что советники по внешней политике представили Дональду Трампу несколько планов для прекращения войны в Украине, но решать будет только он сам. Одна из идей - это заморозить конфликт в Украине, закрепив за россией примерно 20% территории страны, заставить Украину временно приостановить свои усилия по вступлению в НАТО - Киев должен пообещать не подавать заявку на членство в Альянсе в течение по крайней мере 20 лет, а США взамен продолжат оказывать Украине военную поддержку для сдерживания возможных будущих агрессивных действий со стороны России.

Кроме того, Илон Маск прокомментировал часть плана, озвученного советниками Трампа в медиа, о создании 800-мильной демилитаризованной зоны по линии фронта между Россией и Украиной, заявив: «Вскоре бессмысленным убийствам придет конец. Время для поджигателей войны и спекулянтов прошло».

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США Дональд Трамп война Пентагон

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