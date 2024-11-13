64% украинцев поддерживают повышение военного сбора и 44% считают полезным закон о мобилизации – результаты опроса

Большинство опрошенных поддерживают повышение военного сбора и полезность закона о мобилизации – результаты опроса, проведенного при финансовой поддержке Агентства правительства США.

Значительная часть украинцев поддерживают повышение военного сбора. К такому выводу пришли авторы опроса, проводившегося при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) – агентства федерального правительства США.

Так, результаты опроса свидетельствуют, что 64% ​​поддерживают повышение военного сбора с 1,5% до 5% с зарплат.

Кроме того, 44% граждан считают полезным закон об усилении мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года.

Опрос проводился социологической группой «Рейтинг» по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) с 27 сентября по 1 октября 2024 методом интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Всего было опрошено 2000 жителей Украины, отмечают авторы.

В соответствии с открытыми данными Международный республиканский институт (IRI) получает финансирование через гранты от Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию (USAID) и т.д.

Напомним, недавно публиковались результаты другого опроса, где большинство украинцев – 63% – утверждают, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (всего исследователи опросили 989 человек).

Автор: Наталя Мамченко

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