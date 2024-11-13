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Конкурс в ВАКС – исключено еще 46 вопросов для тестирования в рамках квалификационного экзамена

17:10, 13 ноября 2024
Большинство исключенных вопросов касается специализации Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.
Конкурс в ВАКС – исключено еще 46 вопросов для тестирования в рамках квалификационного экзамена
Источник фото: Виктор Ковальчук / Униан
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В Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщили о том, что исключили 46 тестовых вопросов из перечней вопросов анонимных тестирований для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда. Такое решение приняла Комиссия 13 ноября.

Из исключенных 46 вопросов:

2 – из общих знаний в области права для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда;

2 – из общих знаний в области права для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда;

21 – по специализации Высшего антикоррупционного суда как суда первой инстанции для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей;

21 – по специализации Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда для проведения квалификационного экзамена в рамках квалификационного оценивания кандидатов на должности судей.

С актуальным перечнем тестовых вопросов можно ознакомиться в рубрике «Анонимное тестирование» подраздела «Конкурс для кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявлен 23.11.23 (ПРОДОЛЖАЕТСЯ)» подраздела «Конкурс на должность судьи» раздела «Деятельность» официального веб-сайта Комиссии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», тестирование на IQ (когнитивные способности) в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судов апелляционных судов 5 ноября 2024 потерпело крах.

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