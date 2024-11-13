Экономического бронирования в Украине не будет — в Раде назвали причину

Народный депутат Богдан Кицак объяснил отказ от идеи экономического бронирования.

Фото: te.20minut.ua

В Украине не будут вводить экономическое бронирование военнообязанных работников. Этот вопрос вызвал в обществе сильное недовольство, поэтому от идеи было решено отказаться. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по экономическому развитию Богдан Кицак в эфире телеканала «Новости.LIVE».

По его словам, именно из-за реакции общества этот вопрос исчез с инфопространства.

«Данный инструмент вызывает огромный негатив среди украинского общества. Есть очень много других тем, которые вызывают социальное недовольство, в частности и «бусификация», отношение к ТЦК, другие вещи, которые вызывают негатив, когда на фронте происходит сложная ситуация. Поэтому дополнительных таких моментов было принято решение не вводить, поэтому эта тема и исчезла из информационного пространства», – сказал Кицак.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что экономическое бронирование от мобилизации не получает положительной оценки среди военных на передовой, поэтому правительство работает над усовершенствованием новой модели.

Напомним, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский ответил, поддерживают ли в Верховной Раде идею экономического бронирования.

По словам Президента Владимира Зеленского, справедливых предложений правительства об экономическом бронировании пока нет.

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, как будет работать новая система экономического бронирования. Оплата денег не освобождает от службы в армии.

Денис Шмыгаль объяснял, что новые правила экономического бронирования будут предусматривать прозрачность с точки зрения того, какой вклад в экономику вносит не воюющий человек.

Также мы писали, что экономическое бронирование заложили в закон о повышении налогов.

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