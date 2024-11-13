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Что известно о новогодней елке на Софийской площади в Киеве – в КГГА ответили

21:25, 13 ноября 2024
Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций.
Что известно о новогодней елке на Софийской площади в Киеве – в КГГА ответили
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице не предусмотрены никакие массовые празднования, такие как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях.

Однако столичные меценаты инициируют создание рождественской атмосферы. В частности, предлагают установить новогоднюю елку на Софийской площади, что станет возможным, если соответствующее решение будет одобрено Советом обороны города Киева.

Меценаты предлагают обустроить новогоднюю елку и декор, которые уже есть у них в распоряжении. Кроме того, они готовы взять на себя установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение.

В КГГА отмечают, что на сегодняшний день разработан новогодний дизайн-проект локации. В нем предусмотрена установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев КГГА Новый год

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