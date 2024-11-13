Что известно о новогодней елке на Софийской площади в Киеве – в КГГА ответили

Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Город не будет тратить бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице не предусмотрены никакие массовые празднования, такие как ярмарки, фудкорты и аттракционы на главных площадях.

Однако столичные меценаты инициируют создание рождественской атмосферы. В частности, предлагают установить новогоднюю елку на Софийской площади, что станет возможным, если соответствующее решение будет одобрено Советом обороны города Киева.

Меценаты предлагают обустроить новогоднюю елку и декор, которые уже есть у них в распоряжении. Кроме того, они готовы взять на себя установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение.

В КГГА отмечают, что на сегодняшний день разработан новогодний дизайн-проект локации. В нем предусмотрена установка искусственной елки с тематическим новогодним декором. Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.