Що відомо про новорічну ялинку на Софійській площі у Києві– у КМДА відповіли

Місто не витрачатиме бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Місто не витрачатиме бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці не передбачено жодних масових святкувань, таких як ярмарки, фудкорти та атракціони на головних площах.

Однак столичні меценати ініціюють створення різдвяної атмосфери. Зокрема, пропонують встановити новорічну ялинку на Софійській площі, що стане можливим, якщо відповідне рішення схвалить Рада оборони міста Києва.

Меценати пропонують облаштувати новорічну ялинку й декор, які вже є у них в розпорядженні. Окрім того, вони готові взяти на себе встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення.

У КМДА зазначають, що на сьогодні розроблено новорічний дизайн-проєкт локації. У ньому передбачено встановлення штучної ялинки з тематичним новорічним декором.

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