ВККС внесла подання з рекомендацією про відрядження судді до Києво-Святошинського райсуду Київської області

Суддю Світлану Данькову рекомендували відрядити до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

13 листопада в засіданні Другої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку з виявленням надмірного судового навантаження Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькової Світлани Олександрівни до Києво-Святошинського районного суду Київської області.

Раніше ми писали, що ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів.

Додамо, ВККС рекомендує відрядити 4 суддів Добропільського міськрайонного суду Донецької області до інших судів.

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