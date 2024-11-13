9 суддів Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області рекомендовано відрядити до інших судів

13 листопада в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя та дострокове закінчення відрядження судді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.
У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік дев’ятьох суддів Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:
Леміщенко Ольги Олегівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Міросєді Андрія Ілліча до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Орчелоти Артема Володимировича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Сітнікова Тимура Борисовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Малінова Олександра Сергійовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;
Левчук Ольги Олександрівни до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області;
Мартишевої Тетяни Олександрівни до Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;
Бєлостоцької Олени Василівни до Красноградського районного суду Харківської області;
Мартиненко Валерії Сергіївни до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.
Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Донецького окружного адміністративного суду Черникової Ангеліни Олександрівни до Окружного адміністративного суду міста Києва.
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