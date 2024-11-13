9 суддів Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області рекомендовано відрядити до інших судів

ВККС вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік дев’ятьох суддів Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області.

13 листопада в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання щодо внесення подання з рекомендацією про відрядження суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя та дострокове закінчення відрядження судді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік дев’ятьох суддів Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

Леміщенко Ольги Олегівни до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Міросєді Андрія Ілліча до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Орчелоти Артема Володимировича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Сітнікова Тимура Борисовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Малінова Олександра Сергійовича до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська;

Левчук Ольги Олександрівни до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області;

Мартишевої Тетяни Олександрівни до Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області;

Бєлостоцької Олени Василівни до Красноградського районного суду Харківської області;

Мартиненко Валерії Сергіївни до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Донецького окружного адміністративного суду Черникової Ангеліни Олександрівни до Окружного адміністративного суду міста Києва.

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