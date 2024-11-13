9 судей Константиновского горрайонного суда Донецкой области рекомендовано отправить в другие суды

ВККС решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год девяти судей Константиновского горрайонного суда Донецкой области.

13 ноября в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия и досрочное окончание командировки судьи. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год девяти судей Константиновского горрайонного суда Донецкой области:

Лемищенко Ольги Олеговны в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска;

Мироседи Андрея Ильича в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска;

Орчелоты Артема Владимировича в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска;

Ситникова Тимура Борисовича в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска;

Малинова Александра Сергеевича в Бабушкинский районный суд города Днепропетровска;

Левчук Ольги Александровны в Смелянский горрайонный суд Черкасской области;

Мартышева Татьяна Александровна в Крюковский районный суд города Кременчуга Полтавской области;

Белостокской Елены Васильевны в Красноградский районный суд Харьковской области;

Мартыненко Валерии Сергеевны в Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области.

Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки судьи Донецкого окружного административного суда Черниковой Ангелины Александровны в Окружной административный суд города Киева.

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