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В Хмельницкой области экс-работница банка завладела средствами клиентов на сумму свыше 1,2 млн грн

22:54, 13 ноября 2024
По данным следствия, женщина завладела средствами трех граждан на сумму более 1,2 млн грн.
В Хмельницкой области экс-работница банка завладела средствами клиентов на сумму свыше 1,2 млн грн
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В Хмельницкой области сообщено о подозрении в мошенничестве экс-работнице банка, которая присвоила средства клиентов на сумму более 1,2 млн грн. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что один из потерпевших обратился в банк, чтобы погасить задолженность по кредитному договору. Подозреваемая вызвалась помочь и сообщила мужчине, что после уплаты долга закрыла счет и нужно передать ей кредитку для уничтожения. Завладев банковской картой, она получила от мужчины пин-код и коды доступа к онлайн-банкингу.

Однако ничего уничтожать не собиралась, а рассчитывалась картой в магазинах и снимала наличные деньги.

У другой потерпевшей, с которой женщина находилась в дружеских отношениях, попросила кредитную карту для временного пользования, в связи с затруднительным материальным положением. Потратив почти 36 тыс. грн – долг так и не погасила.

Еще одна клиентка обратилась к подозреваемой, чтобы обменять гривны на евро, а также отдала ей банковскую карту с целью проведения операций по обслуживанию депозитного вклада.

За свою доверчивость женщина поплатилась. Злоумышленница распорядилась почти миллионом гривен на собственные нужды.

За совершенное ей грозит до восьми лет заключения.

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мошенник Хмельницкий подозреваемый

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