На Хмельниччині експрацівниця банку заволоділа коштами клієнтів на суму понад 1,2 млн грн

За даними слідства, жінка заволоділа коштами трьох громадян у сумі понад 1,2 млн грн.

На Хмельниччині повідомлено про підозру у шахрайстві експрацівниці банку, яка привласница кошти клієнтів на суму понад 1,2 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Встановлено, що один з потерпілих звернувся до банку щоб погасити заборгованість по кредитному договору. Підозрювана зголосилась допомогти та повідомила чоловіка, що після сплати боргу закрила рахунок і потрібно передати їй «кредитку» для знищення. Заволодівши банківською картою, вона отримала від чоловіка пін-код та коди доступу до онлайн-банкінгу.

Однак нічого знищувати не збиралась, а розраховувалась картою в магазинах та знімала готівку.

В іншої потерпілої, з якою жінка перебувала в дружніх відносинах, попросила кредитну карту для тимчасового користування, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем. Витративши майже 36 тис грн – борг так і не погасила.

Ще одна клієнтка звернулась до підозрюваної, щоб обміняти гривні на євро, а також віддала їй банківську карту з метою проведення операцій для обслуговування депозитного вкладу.

За свою довірливість жінка поплатилась. Зловмисниця розпорядилась майже мільйоном гривень на власні потреби.

За скоєне підозрюваній загрожує до восьми років ув’язнення.

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