Практика судів
  1. В Україні

На Хмельниччині експрацівниця банку заволоділа коштами клієнтів на суму понад 1,2 млн грн

22:54, 13 листопада 2024
За даними слідства, жінка заволоділа коштами трьох громадян у сумі понад 1,2 млн грн.
На Хмельниччині експрацівниця банку заволоділа коштами клієнтів на суму понад 1,2 млн грн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині повідомлено про підозру у шахрайстві експрацівниці банку, яка привласница кошти клієнтів на суму понад 1,2 млн грн. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Встановлено, що один з потерпілих звернувся до банку щоб погасити заборгованість по кредитному договору. Підозрювана зголосилась допомогти та повідомила чоловіка, що після сплати боргу закрила рахунок і потрібно передати їй «кредитку» для знищення. Заволодівши банківською картою, вона отримала від чоловіка пін-код та коди доступу до онлайн-банкінгу.

Однак нічого знищувати не збиралась, а розраховувалась картою в магазинах та знімала готівку.

В іншої потерпілої, з якою жінка перебувала в дружніх відносинах, попросила кредитну карту для тимчасового користування, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем. Витративши майже 36 тис грн – борг так і не погасила.

Ще одна клієнтка звернулась до підозрюваної, щоб обміняти гривні на євро, а також віддала їй банківську карту з метою проведення операцій для обслуговування депозитного вкладу.

За свою довірливість жінка поплатилась. Зловмисниця розпорядилась майже мільйоном гривень на власні потреби.

За скоєне підозрюваній загрожує до восьми років ув’язнення. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

шахрай Хмельницький підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо захисту громадських активістів від наклепів щодо невиконання ними військового обов’язку

Законопроект спрямований на протидію спробам посіяти недовіру у суспільстві до громадських активістів шляхом поширення інформації про начебто ухилення ними від військового обов’язку.

Дональд Трамп готується призначити спецпредставника для України – Fox News

Як повідомляє Fox News, спецпредставник Дональда Трампа буде займатися організацією мирних переговорів.

64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування

Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.

Володимир Зеленський пропонує змінити перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування

Президент Володимир Зеленський вніс законопроект про зміни до переліку країн, з якими Україна має угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків

Конкурс на посаду керівника Служби дисциплінарних інспекторів завершився – відомі переможці

Вища рада правосуддя тепер має визначитися, хто стане першим керівником Служби дисциплінарних інспекторів в історії.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді