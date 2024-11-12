ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:
1) до Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області – 1 судді;
2) до Чуднівського районного суду Житомирської області – 1 судді.
Розгляд питання відбуватиметься 4 грудня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії свої документи.
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