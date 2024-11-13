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Денис Шмигаль оголосив про заміну МСЕКу новим дієвим механізмом, орієнтованим на людину та її потреби

13:39, 13 листопада 2024
Уряд схвалив два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати.
Денис Шмигаль оголосив про заміну МСЕКу новим дієвим механізмом, орієнтованим на людину та її потреби
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про заміну старої бюрократичної системи МСЕК на новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби.

«Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проект закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Практикуючі лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд об’єктивно оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій: стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа», — повідомив він.

Так, під час засідання, 12 листопада, Уряд схвалив два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. За словами Прем’єр-міністра, виплати залежатимуть від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте.

«А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу», — пояснив Шмигаль.

Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Прем’єр підкреслив, що таким чином система стане більш справедливою.

«При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться», — наголосив урядовець.

За словами Шмигаля, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

«Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя», — зазначив очільник Уряду.

Як стало відомо, у Мінсоцполітики повідомили про роботу над впровадженням нової системи соціального страхування – єПотенціал. Як заявили у Міністерстві, команда розробила законопроєкт, який передбачає низку змін.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року.

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