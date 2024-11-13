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Денис Шмыгаль объявил о замене МСЭКа новым действенным механизмом, ориентированным на человека и его потребности

13:39, 13 ноября 2024
Правительство одобрило два законопроекта, которые регламентируют социальные услуги и страховые выплаты.
Денис Шмыгаль объявил о замене МСЭКа новым действенным механизмом, ориентированным на человека и его потребности
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о замене старой бюрократической системы МСЭК на новый действенный механизм, ориентированный на человека и его потребности.

«Первый шаг мы уже сделали. Правительство направило в Верховную Раду проект закона, устанавливающий алгоритм оценивания обыденного функционирования человека. Практикующие врачи в многопрофильных больницах в составе экспертных команд будут объективно оценивать состояние пациента по одной из трех категорий: устойчивое полное ограничение трудоспособности, стойкое частичное ограничение трудоспособности, трудоспособное лицо», — сообщил он.

Так, во время заседания, 12 ноября, Правительство одобрило два законопроекта, которые регламентируют социальные услуги и страховые выплаты. По словам Премьер-министра, выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет.

«А для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу», — объяснил Шмыгаль.

Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 лет и защищают человека от увольнения на весь период лечения. Премьер подчеркнул, что таким образом система станет справедливее.

«При этом статус инвалидности сохраняется. Он подразумевает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто уже имеет инвалидность, ситуация не изменится», — подчеркнул член Правительства.

По словам Шмыгаля, будут доступны опции дистанционной, заочной и выездной оценки. Система будет цифровизирована и нацелена на результат – максимальную реабилитацию человека, возвращение к активной жизни и адаптацию рабочего места под его потребности.

«Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни», - отметил глава Правительства.

Как стало известно, в Минсоцполитики сообщили о работе над внедрением новой системы социального страхования – єПотенціал. Как заявили в Министерстве, команда разработала законопроект, предусматривающий ряд изменений.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении

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