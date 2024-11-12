В ВАКС сообщили о наличии вакантной должности

В Антикорсуде ищут помощника судьи.

В Высшем антикоррупционном суде открылась вакансия помощника судьи, который имеет специализацию следователя и осуществляет рассмотрение дел по существу предъявленного обвинения. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

«Преимуществом станет опыт работы помощником судьи с криминальной специализацией.

Приглашаю желающих до конца дня 29.11.2024 направлять резюме и тексты решений на [email protected]», - сообщил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.

Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.

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