У ВАКС повідомили про наявність вакантної посади

У Антикорсуді шукають помічника судді.

У Вищому антикорупційному суді відкрилися вакансія помічника судді, який має спеціалізацію слідчого судді та здійснює розгляд справ по суті пред’явленого обвинувачення. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

«Перевагою буде досвід роботи помічником судді із кримінальною спеціалізацією.

Запрошую бажаючих до кінця дня 29.11.2024 року надсилати резюме та тексти рішень на [email protected]», - повідомив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

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