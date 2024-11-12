На кордоні з Молдовою тимчасово призупинять пропускні операції

На пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» призупинять пропускні операції через технічні роботи.

У середу, 13 листопада. з 14:00 до 19:00 на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» буде призупинено пропуск громадян через проведення технічних робіт. За інформацією молдовських колег, у цей період відбудеться відключення електроживлення, що вплине на роботу пункту пропуску.

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати ці зміни та скористатися іншими пунктами пропуску для перетину українсько-молдовського кордону.

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