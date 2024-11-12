На границе с Молдовой временно приостановят пропускные операции

На пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» приостановят пропускные операции из-за технических работ.

В среду, 13 ноября. с 14:00 до 19:00 на пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» будет приостановлен пропуск граждан из-за проведения технических работ. По информации молдавских коллег, в этот период произойдет отключение электропитания, что повлияет на работу пункта пропуска.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эти изменения и воспользоваться другими пунктами пропуска для пересечения украинско-молдавской границы.

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