Кабмин предлагает по требованию Бюро экономической безопасности раскрывать тайну страхования

19:30, 12 ноября 2024
Законопроект Кабмина предусматривает раскрытие страховщиком по письменному требованию БЭБ информации, составляющей тайну страхования в случае начала уголовного производства в отношении физического лица или должностных лиц юридического лица.
Правительство на заседании 12 ноября одобрило проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию правового регулирования деятельности Бюро экономической безопасности Украины».
Законопроект предлагает внести изменения в ряд законов Украины с целью распространения их отдельных положений на Бюро экономической безопасности Украины, а именно:
- предоставить право должностным лицам подразделения дознания или уполномоченным лицам другого подразделения БЭБ, которые уполномочены осуществлять досудебное расследование уголовных проступков, обращаться с запросом в государственные специализированные учреждения о получении заключения специалиста при выяснении обстоятельств совершения уголовного проступка;
- предусмотреть раскрытие страховщиком по письменному требованию БЭБ информации, составляющей тайну страхования в случае начала уголовного производства в отношении физического лица или должностных лиц юридического лица;
- дополнить полномочия военно-гражданских и военных администраций полномочиями по содействию деятельности БЭБ;
- предоставить право временной следственной комиссии ВРУ привлекать к участию в расследовании работников БЭБ.
Автор: Наталя Мамченко
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