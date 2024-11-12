Европарламент проведет внеочередное заседание относительно 1000 дней войны рф против Украины

Внеочередное заседание Европарламента 19 ноября будет посвящено 1000 дням войны россии против Украины.

19 ноября Европейский парламент проведет внеочередное сессионное заседание с тем, чтобы отметить 1000 дней сопротивления украинского народа против российской агрессии. Об этом сообщила президент ЕП Роберта Мецола в соцсети Х.

«ЕС - для Украины, так долго, как это потребуется. С гордостью объявляю чрезвычайную пленарную сессию Европейского парламента во вторник, 19 ноября, с почтения 1000 дней храбрости и мужества народа Украины. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам со специальным обращением из Украины. Слава Украине!», - написала она.

Напомним, Украина приближается к символическому пределу - 1000 дней сопротивления против российского полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

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