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Европарламент проведет внеочередное заседание относительно 1000 дней войны рф против Украины

17:24, 12 ноября 2024
Внеочередное заседание Европарламента 19 ноября будет посвящено 1000 дням войны россии против Украины.
Европарламент проведет внеочередное заседание относительно 1000 дней войны рф против Украины
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19 ноября Европейский парламент проведет внеочередное сессионное заседание с тем, чтобы отметить 1000 дней сопротивления украинского народа против российской агрессии. Об этом сообщила президент ЕП Роберта Мецола в соцсети Х.

 «ЕС - для Украины, так долго, как это потребуется. С гордостью объявляю чрезвычайную пленарную сессию Европейского парламента во вторник, 19 ноября, с почтения 1000 дней храбрости и мужества народа Украины. Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к нам со специальным обращением из Украины. Слава Украине!», - написала она.

Напомним, Украина приближается к символическому пределу - 1000 дней сопротивления против российского полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля 2022 года.

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Украина Европарламент война

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