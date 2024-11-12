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Європарламент проведе позачергове засідання щодо 1000 днів війни рф проти України

17:24, 12 листопада 2024
Позачергове засідання Європарламенту 19 листопада буде присвячене 1000 днів війни росії проти України.
Європарламент проведе позачергове засідання щодо 1000 днів війни рф проти України
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19 листопада Європейський парламент проведе позачергове сесійне засідання, щоб відзначити 1000 днів спротиву українського народу проти російської агресії. Про це повідомила президентка ЄП Роберта Мецола в соцмережі Х.

«ЄС - для України, так довго, як це буде потрібним. З гордістю оголошую надзвичайну пленарну сесію Європейського парламенту у вівторок, 19 листопада, з відзначення 1000 днів хоробрості та мужності народу України. Президент України Володимир Зеленський приєднається до нас із спеціальним зверненням з України. Слава Україні!», - написала вона.

Нагадаємо, Україна наближається до символічної межі - 1000 днів спротиву проти російського повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.

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Україна Європарламент війна

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