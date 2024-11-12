Європарламент проведе позачергове засідання щодо 1000 днів війни рф проти України

19 листопада Європейський парламент проведе позачергове сесійне засідання, щоб відзначити 1000 днів спротиву українського народу проти російської агресії. Про це повідомила президентка ЄП Роберта Мецола в соцмережі Х.
«ЄС - для України, так довго, як це буде потрібним. З гордістю оголошую надзвичайну пленарну сесію Європейського парламенту у вівторок, 19 листопада, з відзначення 1000 днів хоробрості та мужності народу України. Президент України Володимир Зеленський приєднається до нас із спеціальним зверненням з України. Слава Україні!», - написала вона.
Нагадаємо, Україна наближається до символічної межі - 1000 днів спротиву проти російського повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.
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