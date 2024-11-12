Суперечка на дорозі закінчилася стріляниною – у Києві судили водія «Лексуса» за вбивство військового

Водій «Лексуса» за вбивство отримав 13 років, пасажири — по три роки за хуліганство.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У справі про вбивство 34-річного військового у Голосіївському районі Києва суд засудив 26-річного водія «Лексуса» до 13 років ув’язнення за умисне вбивство, а двох інших учасників конфлікту — до трьох років за хуліганство. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 21 жовтня 2022 року на проспекті Академіка Глушкова, коли між водієм «Хюндая», військовослужбовцем, та водієм «Лексуса» виникла суперечка на дорозі. Під час конфлікту пасажири «Лексуса» побили військового, а водій вистрілив у нього, після чого нападники зникли з місця. Військовий загинув на місці від отриманих поранень.

Прокуратура клопотала про 15 років ув’язнення для водія «Лексуса» за умисне вбивство з хуліганських мотивів, а для двох обвинувачених у хуліганстві із застосуванням зброї — по 7 років. Суд призначив менш суворі терміни, і прокуратура планує оскаржити вирок.

Обвинувачені залишатимуться під вартою до набуття вироком законної сили.

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