Володимир Зеленський затвердив санкції проти 15 громадян і 102 компаній з РФ та Білорусі

РНБО ввела санкції проти російських та білоруських компаній, Президент підписав укази.

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Президент України Володимир Зеленський підписав укази №761/2024 та №762/2024, які вводять в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції щодо 15 фізичних і 102 юридичних осіб із росії, Білорусі та окупованих територій. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Указ №761/2024 передбачає санкції проти 15 громадян росії, 29 російських компаній, а також двох білоруських компаній і семи організацій з окупованих територій. Водночас указ №762/2024 стосується 63 юридичних осіб із рф.

Санкції ухвалені на основі пропозицій, наданих Службою безпеки України, і спрямовані на посилення тиску на країни, що підтримують агресію проти України.

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