Сайти Верховного Суду та Судової влади України зазнали DDoS-атак

Також був атакований сайт Державного підприємства «Інформаційні судові системи»

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що 12 листопада була зафіксована DDoS-атака на сайти Верховного Суду, Судової влади України та ДП ІСС. Про це повідомили у пресслужбі ДП.

«Орієнтовно о 16:10 було зафіксовано DDoS-атаку на низку сервісів: ics.gov.ua, court.gov.ua, supreme.court.gov.ua.

У відповідь оперативно вжито необхідних заходів, і наразі роботу сервісів повністю відновлено», - заявили у ДП ІСС.

Раніше ми писали, що ВРП з ДСА вирішили ліквідувати з 1 квітня 2025 року поштовий сервіс mail.gov.ua.

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