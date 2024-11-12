Сайты Верховного Суда и Судебной власти Украины подверглись DDoS-атакам

Также был атакован сайт Государственного предприятия «Информационные судебные системы».

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что 12 ноября была зафиксирована DDoS-атака на сайты Верховного Суда, Судебной власти Украины и ГП ИСС. Об этом сообщили в пресс-службе ГП.

«Ориентировочно в 16:10 была зафиксирована DDoS-атака на ряд сервисов: ics.gov.ua, court.gov.ua, supreme.court.gov.ua.

В ответ оперативно приняты необходимые меры, и сейчас работа сервисов полностью возобновлена», - заявили в ГП ИСС.

Ранее сообщалось, что ВСП с ГСА решили ликвидировать с 1 апреля 2025 года почтовый сервис mail.gov.ua.

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