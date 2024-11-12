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Владимир Зеленский утвердил санкции против 15 граждан и 102 компаний из РФ и Беларуси

17:31, 12 ноября 2024
СНБО ввел санкции против российских и белорусских компаний, Президент подписал указы.
Владимир Зеленский утвердил санкции против 15 граждан и 102 компаний из РФ и Беларуси
Источник фото: Sobitie
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №761/2024 и №762/2024, которые вводят в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении 15 физических и 102 юридических лиц из россии, Беларуси и оккупированных территорий. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ №761/2024 предусматривает санкции против 15 граждан россии, 29 российских компаний, а также двух белорусских компаний и семи организаций с оккупированных территорий. В то же время указ №762/2024 касается 63 юридических лиц из рф.

Санкции приняты на основе предложений, предоставленных Службой безопасности Украины, и направлены на усиление давления на страны, поддерживающие агрессию против Украины.

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