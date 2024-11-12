Практика судов
  1. В Украине

Спор на дороге закончился стрельбой - в Киеве судили водителя «Лексуса» за убийство военного

19:43, 12 ноября 2024
Водитель «Лексуса» за убийство получил 13 лет, пассажиры - по три года за хулиганство.
Спор на дороге закончился стрельбой - в Киеве судили водителя «Лексуса» за убийство военного
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По делу об убийстве 34-летнего военного в Голосеевском районе Киева суд приговорил 26-летнего водителя «Лексуса» к 13 годам заключения за умышленное убийство, а двух других участников конфликта - к трем годам за хулиганство. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 21 октября 2022 года на проспекте Академика Глушкова, когда между водителем «Хюндая», военнослужащим, и водителем «Лексуса» возникла ссора на дороге. Во время конфликта пассажиры «Лексуса» избили военного, а водитель выстрелил в него, после чего нападавшие скрылись с места. Военный погиб на месте от полученных ранений.

Прокуратура ходатайствовала о 15 годах заключения для водителя «Лексуса» за умышленное убийство из хулиганских побуждений, а для двух обвиняемых в хулиганстве с применением оружия - по 7 лет. Суд назначил менее строгие сроки, и прокуратура планирует обжаловать приговор.

Обвиняемые будут оставаться под стражей до вступления приговора в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура убийство Киев военные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает по требованию Бюро экономической безопасности раскрывать тайну страхования

Законопроект Кабмина предусматривает раскрытие страховщиком по письменному требованию БЭБ информации, составляющей тайну страхования в случае начала уголовного производства в отношении физического лица или должностных лиц юридического лица.

Статус «трудоспособности» будет определять независимый эксперт – Кабмин одобрил законопроект относительно лиц с ограниченной трудоспособностью и в частности лиц с инвалидностью

При статусе «устойчивое частичное ограничение нетрудоспособности» лицо будет получать помощь в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячную выплату при содействии своему трудоустройству – Кабмин.

Страховые выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности – Шмыгаль анонсировал дополнительную к МСЭК реформу

Для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство будет компенсировать разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу – Денис Шмыгаль

Верховный Суд объяснил, могут адвокаты путем адвокатских запросов обращаться в ТЦК за отсрочкой для клиентов

Также Верховный Суд отметил, что если на иждивении военнообязанного находятся трое детей, но одному ребенку исполнилось 18 лет, то право на отсрочку отсутствует.

Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября переводы в ВСУ будут работать через приложение Армия+

Кабмин принял постановление о разблокировании переводов в ВСУ – их можно будет осуществить через приложение Армия+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Владислав Шипович
    Владислав Шипович
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді