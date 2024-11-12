Спор на дороге закончился стрельбой - в Киеве судили водителя «Лексуса» за убийство военного

Водитель «Лексуса» за убийство получил 13 лет, пассажиры - по три года за хулиганство.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

По делу об убийстве 34-летнего военного в Голосеевском районе Киева суд приговорил 26-летнего водителя «Лексуса» к 13 годам заключения за умышленное убийство, а двух других участников конфликта - к трем годам за хулиганство. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 21 октября 2022 года на проспекте Академика Глушкова, когда между водителем «Хюндая», военнослужащим, и водителем «Лексуса» возникла ссора на дороге. Во время конфликта пассажиры «Лексуса» избили военного, а водитель выстрелил в него, после чего нападавшие скрылись с места. Военный погиб на месте от полученных ранений.

Прокуратура ходатайствовала о 15 годах заключения для водителя «Лексуса» за умышленное убийство из хулиганских побуждений, а для двух обвиняемых в хулиганстве с применением оружия - по 7 лет. Суд назначил менее строгие сроки, и прокуратура планирует обжаловать приговор.

Обвиняемые будут оставаться под стражей до вступления приговора в законную силу.

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