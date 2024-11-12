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Кабмін пропонує на вимогу Бюро економічної безпеки розкривати таємницю страхування

19:30, 12 листопада 2024
Законопроект Кабміну передбачає розкриття страховиком на письмову вимогу БЕБ інформації, що становить таємницю страхування у разі початку кримінального провадження стосовно фізичної особи або посадових осіб юридичної особи.
Кабмін пропонує на вимогу Бюро економічної безпеки розкривати таємницю страхування
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Уряд на засіданні 12 листопада схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України».

Законопроектом пропонується внести зміни до ряду законів України з метою поширення їх окремих положень на Бюро економічної безпеки України, а саме:

  • надати право службовим особам підрозділу дізнання або уповноваженим особам іншого підрозділу БЕБ, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, звертатися із запитом до державних спеціалізованих установ про отримання висновку спеціаліста при зʼясуванні обставин вчинення кримінального проступку;
  • передбачити розкриття страховиком на письмову вимогу БЕБ інформації, що становить таємницю страхування у разі початку кримінального провадження стосовно фізичної особи або посадових осіб юридичної особи;
  • доповнити повноваження військово-цивільних та військових адміністрацій повноваженням щодо сприяння діяльності БЕБ;
  • надати право тимчасовій слідчій комісії ВРУ залучати до участі в розслідуванні працівників БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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страхування Кабінет Міністрів України бюро економічної безпеки

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Кабмін пропонує на вимогу Бюро економічної безпеки розкривати таємницю страхування

Законопроект Кабміну передбачає розкриття страховиком на письмову вимогу БЕБ інформації, що становить таємницю страхування у разі початку кримінального провадження стосовно фізичної особи або посадових осіб юридичної особи.

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