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ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке судьи в Киево-Святошинский райсуд Киевской области

16:41, 13 ноября 2024
Судью Светлану Данькову рекомендовали откомандировать в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.
ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке судьи в Киево-Святошинский райсуд Киевской области
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13 ноября в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Даньковой Светланы Александровны в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда.

Добавим, ВККС рекомендует откомандировать 4 судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области в другие суды.

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судья ВККС

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