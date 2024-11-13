ВККС внесла представление с рекомендацией о командировке судьи в Киево-Святошинский райсуд Киевской области

Судью Светлану Данькову рекомендовали откомандировать в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

13 ноября в заседании Второй палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировке судей в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с обнаружением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Даньковой Светланы Александровны в Киево-Святошинский районный суд Киевской области.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда.

Добавим, ВККС рекомендует откомандировать 4 судей Добропольского горрайонного суда Донецкой области в другие суды.

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