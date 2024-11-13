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Економічного бронювання в Україні не буде — у Раді назвали причину

16:54, 13 листопада 2024
Народний депутат Богдан Кицак пояснив відмову від ідеї економічного бронювання.
Економічного бронювання в Україні не буде — у Раді назвали причину
Фото: te.20minut.ua
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В Україні не будуть запроваджувати економічне бронювання військовозобов’язаних працівників. Це питання викликало в суспільстві сильне невдоволення, тому від ідеї було вирішено відмовитися. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

За його словами, саме через реакцію суспільства це питання зникло з інфопростору.

«Даний інструмент викликає величезний негатив серед українського суспільства. Є дуже багато інших тем, які викликають соціальне невдоволення, зокрема і «бусифікація», відношення до ТЦК, інші речі, які викликають негатив. Потрібно забезпечувати єдність та національну підтримку серед суспільства, коли у нас на фронті відбувається складна ситуація. Тому додаткових таких моментів було прийнято рішення не вводити, тому ця тема і зникла з інформаційного простору», – сказав Кицак.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що економічне бронювання від мобілізації не отримує позитивної оцінки серед військових на передовій, тому уряд працює над удосконаленням нової моделі.

Раніше член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський відповів, чи підтримують у Верховній Раді ідею економічного бронювання.

За словами Президента Володимира Зеленського, справедливих пропозицій уряду про економічне бронювання поки що немає

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, як працюватиме нова система економічного бронювання. Сплата грошей не звільняє від служби в армії.

Денис Шмигаль пояснював, що нові правила економічного бронювання передбачатимуть прозорість з точки зору того, який внесок в економіку робить людина, яка не воює.

Також ми писали, що економічне бронювання заклали до закону про підвищення податків.

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Верховна Рада України бронювання

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