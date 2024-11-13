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Конкурс до ВАКС – виключено ще 46 запитань для тестування у межах кваліфікаційного іспиту

17:10, 13 листопада 2024
Більшість виключених запитань стосується спеціалізації Антикорупційного суду та його Апеляційної палати.
Конкурс до ВАКС – виключено ще 46 запитань для тестування у межах кваліфікаційного іспиту
Джерело фото: Віктор Ковальчук / Уніан
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України повідомили про те, що виключили 46 тестових питань із переліків питань анонімних тестувань для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.  Таке рішення прийняла Комісія 13 листопада.

З виключених 46 питань:

2 – із загальних знань у сфері права для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду;

2 – із загальних знань у сфері права для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

21 – зі спеціалізації Вищого антикорупційного суду як суду першої інстанції для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів;

21 – зі спеціалізації Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду для проведення кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів.

З актуальним переліком тестових питань можна ознайомитися в рубриці «Анонімне тестування» підрозділу «Конкурс для кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, оголошений 23.11.23 (ТРИВАЄ)» підрозділу «Конкурс на посаду судді» розділу «Діяльність» офіційного вебсайту Комісії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», тестування на IQ (когнітивні здібності) у межах конкурсу на 550 вакантних посад судів апеляційних судів 5 листопада 2024 року зазнало краху.

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