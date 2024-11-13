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64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування

17:09, 13 листопада 2024
Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.
64% українців підтримують підвищення військового збору і 44% вважають корисним закон про мобілізацію – результати опитування
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Значна частина українців підтримує підвищення військового збору. Такого висновку дійшли автори опитування, яке проводилося за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) – агентства федерального уряду США. 

Так, результати опитування свідчать, що 64% підтримують підвищення військового збору з 1,5% до 5% з зарплат.

Крім того, 44% громадян вважають корисним закон про посилення мобілізації, який вступив в силу у травні 2024 року.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту (IRI)  з 27 вересня по 1 жовтня 2024 року методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Всього було опитано 2000 мешканців України, зазначають автори.

Відповідно до відкритих даних Міжнародний республіканський інститут (IRI) отримує фінансування через гранти від  Державного департаменту США,  Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) тощо.

Нагадаємо, нещодавно публікувалися результати іншого опитування, де більшість українців – 63% – стверджують, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (всього дослідники опитали 989 людей).

Автор: Наталя Мамченко

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Більшість опитаних підтримує підвищення військового збору та корисність закону про мобілізацію – результати опитування, проведеного за фінансової підтримки Агентства уряду США.

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