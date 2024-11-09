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Ілон Маск прокоментував ідею створення 800-мильної демілітаризованої зони по лінії фронту

10:31, 9 листопада 2024
Ілон Маск прокоментував частину плану, озвученого радниками Трампа у медіа, про створення 800-мильної демілітаризованої зони по лінії фронту між росією та Україною, де розмістяться британські та європейські війська.
Ілон Маск прокоментував ідею створення 800-мильної демілітаризованої зони по лінії фронту
Джерело фото: donpatriot.news
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Американський мільярдер Ілон Маск, який активно підтримував виборчу кампанію Дональда Трампа, заявив, що війна в Україні може завершитись найближчим часом. У своєму дописі на платформі X Маск прокоментував новину від Newsweek про плани Трампа створити 800-мильну (1300-кілометрову) демілітаризовану зону між росією та Україною. В цій зоні, за словами ЗМІ, можуть бути розміщені британські та європейські війська.

Маск заявив: «Незабаром безглуздим вбивствам прийде кінець. Час для паліїв війни та спекулянтів минув».

Він також висловив переконання у тому, що припинення бойових дій стане можливим у найближчому майбутньому.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що радники із зовнішньої політики представили Дональду Трампу кілька планів для припинення війни в Україні, але вирішуватиме лише він сам. Одна із ідей – це заморозити конфлікт в Україні, закріпивши за росією приблизно 20% території країни, змусити Україну тимчасово призупинити свої зусилля щодо вступу до НАТО – Київ має пообіцяти не подавати заявку на членство в Альянсі протягом принаймні 20 років, а США натомість продовжать надавати Україні військову підтримку для стримування можливих майбутніх агресивних дій з боку росії.

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США росія Дональд Трамп війна Ілон Маск

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