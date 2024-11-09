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Камала Гарріс після поразки на виборах може стати суддею Верховного суду США

10:13, 9 листопада 2024
Правовий аналітик припустив можливу відставку судді Соні Сотомайор та призначення Камали Гарріс до Верховного суду.
Камала Гарріс після поразки на виборах може стати суддею Верховного суду США
Джерело фото: Главком
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Правовий аналітик Бакарі Селлерс заявив, що віце-президент США Камала Гарріс може бути висунута на посаду судді Верховного суду. Згідно з його припущенням, Джо Байден може призначити Гарріс до Верховного суду до того, як Дональд Трамп складе присягу на другий термін. Про це пише Daily Mail.

Під час ефіру на CNN Селлерс обговорив заклики деяких ліберальних представників до того, що 70-річна суддя Верховного суду Соня Сотомайор могла б добровільно піти у відставку, дозволивши Байдену обрати її заміну. Ідея полягає в тому, що Сотомайор може не пережити наступні чотири роки президентства Трампа, і в такому разі він зможе призначити ще одного суддю.

«це насправді дуже хороший план», — сказав Селлерс, підтримуючи таку пропозицію. Він також зазначив, що ймовірність того, що Сотомайор піде у відставку, є «надзвичайно високою». Однак сама Сотомайор публічно не коментувала ці заклики.

Селлерс не тільки підтримав ідею відставки Сотомайор, але й запропонував, щоб Байден обрав Гарріс як її заміну, зазначивши, що віце-президент має досвід роботи в юридичній сфері, який дозволяє їй зайняти місце в Верховному суді.

«У вас є чудовий віце-президент, який має юридичне походження, щоб бути членом Верховного суду», — заявив Селлерс. Водночас він висловив непохитну позицію щодо того, що Байден має реалізувати цей крок, незважаючи на можливу опозицію з боку республіканців.

Ця ідея, хоч і виглядає безпрецедентною, оскільки президенти зазвичай обирають для Верховного суду досвідчених суддів, а не політиків, не є новою. Під час попередніх обговорень деякі експерти також згадували можливість призначення Камали Гарріс на таку посаду.

Час піджимає: річ у тім, що повноваження Байдена закінчуються вже в січні 2025 року, тоді ж Сенат перейде під контроль республіканців. Якщо Сотомайор піде у відставку тільки після зміни президента, місце у Верховному суді, ймовірно, займе консервативний суддя, що може змінити баланс у Верховному суді на користь республіканців.

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США Камала Гарріс

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