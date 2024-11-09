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Камала Харрис после поражения на выборах может стать судьей Верховного суда США

10:13, 9 ноября 2024
Правовой аналитик предположил возможную отставку судьи Сони Сотомайор и назначение Камалы Харрис в Верховный суд.
Камала Харрис после поражения на выборах может стать судьей Верховного суда США
Источник фото: Главком
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Правовой аналитик Бакари Селлерс заявил, что вице-президент США Камала Харрис может быть выдвинута на должность судьи Верховного суда. Согласно его предположению, Джо Байден может назначить Харрис в Верховный суд до того, как Дональд Трамп примет присягу на второй срок. Об этом пишет Daily Mail.

Во время эфира на CNN Селлерс обсудил призывы некоторых либеральных представителей к тому, что 70-летняя судья Верховного суда Соня Сотомайор могла бы добровольно уйти в отставку, позволив Байдену выбрать ее замену. Идея заключается в том, что Сотомайор может не пережить следующие четыре года президентства Трампа, и в таком случае он сможет назначить еще одного судью.

«Это на самом деле очень хороший план», - сказал Селлерс, поддерживая такое предложение. Он также отметил, что вероятность того, что Сотомайор уйдет в отставку, является «чрезвычайно высокой». Однако сама Сотомайор публично не комментировала эти призывы.

Селлерс не только поддержал идею отставки Сотомайор, но и предложил, чтобы Байден выбрал Харрис в качестве ее замены, отметив, что вице-президент имеет опыт работы в юридической сфере, который позволяет ей занять место в Верховном суде.

«У вас есть замечательный вице-президент, который имеет юридическое происхождение, чтобы быть членом Верховного суда», - заявил Селлерс. В то же время он выразил непоколебимую позицию относительно того, что Байден должен реализовать этот шаг, несмотря на возможную оппозицию со стороны республиканцев.

Эта идея, хотя и выглядит беспрецедентной, поскольку президенты обычно выбирают для Верховного суда опытных судей, а не политиков, не является новой. Во время предыдущих обсуждений некоторые эксперты также упоминали возможность назначения Камалы Харрис на такую должность.

Время поджимает: дело в том, что полномочия Байдена истекают уже в январе 2025 года, тогда же Сенат перейдет под контроль республиканцев. Если Сотомайор уйдёт в отставку только после смены президента, место в Верховном суде, вероятно, займёт консервативный судья, что может изменить баланс в Верховном суде в пользу республиканцев.

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США Камала Харрис

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