Эстонский аэропорт Эмари после ремонта снова обеспечивает миссии ПВО НАТО

Миссии НАТО возвращаются в Балтию для патрулирования воздушного пространства.

Источник фото: ERR

В эстонском аэропорту Эмари после завершения ремонта снова заработала взлетно-посадочная полоса. Это позволит вновь разместить авиационные силы ВВС Эстонии, которые временно использовали Пярнуский аэродром, и продолжить выполнение миссий ПВО НАТО, сообщает ERR.

Во время ремонта были заменены взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки, которые были построены еще 14 лет назад. Также усовершенствовали разметку и освещение. В планах - строительство нового кейтерингового комплекса и казармы на территории базы.

Общая стоимость ремонта составила около 18,5 млн евро. Важную роль в финансировании этого проекта сыграло Люксембургское королевство, которое выделило 12 млн евро на восстановление инфраструктуры авиабазы, согласно двустороннему соглашению, подписанному министрами обороны Эстонии и Люксембурга в январе.

«На восточном фланге НАТО ПВО крайне важна и я рад, что с помощью Люксембурга мы смогли существенно улучшить качество авиабазы Эмари, лучше поддерживать и обслуживать свои самолеты и самолеты союзников, а что самое важное, вернуть балтийские миссии ПВО в Эстонию», - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

С 2004 года страны НАТО регулярно патрулируют воздушное пространство Балтии, а с 2014 года базы Эмари активно используются для проведения миссий ПВО НАТО. С марта этого года, пока базу ремонтировали, основное патрулирование осуществлялось из Лиелварды в Латвии.

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