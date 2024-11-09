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КНДР глушит второй день подряд GPS-сигналы – пострадали десятки гражданских самолетов и кораблей

09:44, 9 ноября 2024
Северная Корея продолжает провокации, блокируя GPS-сигналы на Желтом море.
КНДР глушит второй день подряд GPS-сигналы – пострадали десятки гражданских самолетов и кораблей
Источник фото: UAZMI
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Северная Корея уже второй день блокирует GPS-сигналы в районе Желтого моря, что повлияло на работу нескольких кораблей и десятков гражданских самолетов. Об этом сообщает Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что атаки на GPS-сигналы были зафиксированы в районах Хеджу и Кэсон на севере. Это повлекло значительные сбои в навигации судов и авиарейсов.

«Северная Корея должна немедленно прекратить провокацию с использованием GPS», - призвали южнокорейские военные.

Новые атаки произошли через три дня после подобного инцидента 5 ноября. На этот раз сила сигнала была слабее по сравнению с серией атак, которую КНДР провела в конце мая - начале июня вблизи границы. В июне Южная Корея обратилась к трем международным организациям, в частности Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая выразила обеспокоенность и впервые публично указала на Северную Корею как на виновника нарушений.

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КНДР Южная Корея

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