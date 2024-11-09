КНДР глушить другий день поспіль GPS-сигнали – постраждали десятки цивільних літаків і кораблів

Північна Корея продовжує провокації, блокуючи GPS-сигнали на Жовтому морі.

Джерело фото: UAZMI

Північна Корея вже другий день блокує GPS-сигнали в районі Жовтого моря, що вплинуло на роботу кількох кораблів і десятків цивільних літаків. Про це повідомляє Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що атаки на GPS-сигнали були зафіксовані в районах Хеджу та Кесон на півночі. Це спричинило значні збої в навігації суден і авіарейсів.

«Північна Корея повинна негайно припинити провокацію з використанням GPS», — закликали південнокорейські військові.

Нові атаки відбулися через три дні після подібного інциденту 5 листопада. Цього разу сила сигналу була слабшою порівняно з серією атак, яку КНДР провела наприкінці травня — початку червня поблизу кордону. У червні Південна Корея звернулася до трьох міжнародних організацій, зокрема Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), яка висловила занепокоєння і вперше публічно вказала на Північну Корею як на винуватця порушень.

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