Головного прокурора МКС Каріма Хана звинуватили у домаганнях – Reuters

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана звинуватили у домаганнях.

Джерело фото: Reuters

Міжнародний кримінальний суд розпочав внутрішнє розслідування проти головного прокурора Каріма Хана після звинувачень у сексуальних домаганнях. Про це повідомляє Reuters із посиланням на анонімні джерела.

Серед країн, що ратифікували Римський статут, розіслали документ із закликом до Хана тимчасово залишити посаду на час розслідування. Це дозволило б одному з його заступників виконувати обов'язки головного прокурора. В документі зазначено: «Прокурор повинен негайно піти у відставку, щоб відкрити шлях до незалежного розслідування». Однак невідомо, чи керівний орган суду офіційно вимагав цього від Хана.

Запити журналістів до офісу Хана були переадресовані його адвокату, але коментарів наразі не отримано. За даними Reuters, ймовірна потерпіла висловила сумніви щодо незалежності розслідування, оскільки новий голова внутрішнього органу раніше працював в апараті Хана, що могло призвести до витоку інформації.

Водночас на зустрічі керівного органу суду, Асамблеї держав-учасниць, яка відбулася 7 листопада, було погоджено проведення зовнішнього розслідування.

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