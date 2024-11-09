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Главного прокурора МКС Карима Хана обвинили в домогательствах – Reuters

09:55, 9 ноября 2024
Главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана обвинили в домогательствах.
Главного прокурора МКС Карима Хана обвинили в домогательствах – Reuters
Источник фото: Reuters
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Международный уголовный суд начал внутреннее расследование против главного прокурора Карима Хана после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Среди стран, ратифицировавших Римский статут, разослали документ с призывом к Хану временно оставить должность на время расследования. Это позволило бы одному из его заместителей выполнять обязанности главного прокурора. В документе указано: «Прокурор должен немедленно уйти в отставку, чтобы открыть путь к независимому расследованию». Однако неизвестно, требовал ли руководящий орган суда официально этого от Хана.

Запросы журналистов в офис Хана были переадресованы его адвокату, но комментариев пока не получено. По данным Reuters, вероятная потерпевшая выразила сомнения в независимости расследования, поскольку новый глава внутреннего органа ранее работал в аппарате Хана, что могло привести к утечке информации.

В то же время на встрече руководящего органа суда, Ассамблеи государств-участников, которая состоялась 7 ноября, было согласовано проведение внешнего расследования.

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прокурор Международный уголовный суд

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