9 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:26, 9 ноября 2024
9 ноября отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
9 ноября в мире отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, День книги рекордов Гиннеса, а также Международный день изобретателя. В церковном календаре сегодня чтят память святых преподобных Матроны и Теоктисты.
Именины сегодня празднуют: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.
Известные личности, родившиеся в этот день:
- 1948 год - Виктор Матвиенко, футболист киевского «Динамо» и обладатель Кубка Кубков;
- 1983 год - Юрий Ткач, украинский комик и телеактер;
- 1985 год - Алексей Гнатковский, украинский актер театра и кино.
Значительные события в истории 9 ноября:
- 1799 - переворот 18 брюмера во Франции, приведший Наполеона к власти;
- 1867 - сёгун Токугава Ёсинобу возвращает власть Императору Японии;
- 1907 - британский король Эдуард VII получает самый большой бриллиант в мире;
- 1918 - провозглашение Австрийской Республики на руинах Австро-Венгрии;
- 1918 - создание во Львове исполнительного органа ЗУНР (Государственный Секретариат);
- 1923 - «Пивной путч» в Мюнхене;
- 1938 - массовые погромы евреев в Германии («Хрустальная ночь»);
- 1989 - начало разрушения Берлинской стены;
- 1991 - Джохар Дудаев становится первым президентом Ичкерии;
- 1995 - Украина и Македония приняты в Совет Европы;
- 1997 - в Украине впервые отмечают День украинской письменности и языка.
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