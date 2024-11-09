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9 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:26, 9 ноября 2024
9 ноября отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.
9 ноября – какой сегодня праздник и главные события
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9 ноября в мире отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, День книги рекордов Гиннеса, а также Международный день изобретателя. В церковном календаре сегодня чтят память святых преподобных Матроны и Теоктисты.

Именины сегодня празднуют: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.

Известные личности, родившиеся в этот день:

  • 1948 год - Виктор Матвиенко, футболист киевского «Динамо» и обладатель Кубка Кубков;
  • 1983 год - Юрий Ткач, украинский комик и телеактер;
  • 1985 год - Алексей Гнатковский, украинский актер театра и кино.

Значительные события в истории 9 ноября:

  • 1799 - переворот 18 брюмера во Франции, приведший Наполеона к власти;
  • 1867 - сёгун Токугава Ёсинобу возвращает власть Императору Японии;
  • 1907 - британский король Эдуард VII получает самый большой бриллиант в мире;
  • 1918 - провозглашение Австрийской Республики на руинах Австро-Венгрии;
  • 1918 - создание во Львове исполнительного органа ЗУНР (Государственный Секретариат);
  • 1923 - «Пивной путч» в Мюнхене;
  • 1938 - массовые погромы евреев в Германии («Хрустальная ночь»);
  • 1989 - начало разрушения Берлинской стены;
  • 1991 - Джохар Дудаев становится первым президентом Ичкерии;
  • 1995 - Украина и Македония приняты в Совет Европы;
  • 1997 - в Украине впервые отмечают День украинской письменности и языка.

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