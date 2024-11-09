9 ноября – какой сегодня праздник и главные события

9 ноября отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма.

9 ноября в мире отмечают Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, День книги рекордов Гиннеса, а также Международный день изобретателя. В церковном календаре сегодня чтят память святых преподобных Матроны и Теоктисты.

Именины сегодня празднуют: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.

Известные личности, родившиеся в этот день:

1948 год - Виктор Матвиенко , футболист киевского «Динамо» и обладатель Кубка Кубков;

, футболист киевского «Динамо» и обладатель Кубка Кубков; 1983 год - Юрий Ткач , украинский комик и телеактер;

, украинский комик и телеактер; 1985 год - Алексей Гнатковский, украинский актер театра и кино.

Значительные события в истории 9 ноября:

1799 - переворот 18 брюмера во Франции, приведший Наполеона к власти;

1867 - сёгун Токугава Ёсинобу возвращает власть Императору Японии;

1907 - британский король Эдуард VII получает самый большой бриллиант в мире;

1918 - провозглашение Австрийской Республики на руинах Австро-Венгрии;

1918 - создание во Львове исполнительного органа ЗУНР (Государственный Секретариат);

1923 - «Пивной путч» в Мюнхене;

1938 - массовые погромы евреев в Германии («Хрустальная ночь»);

1989 - начало разрушения Берлинской стены;

1991 - Джохар Дудаев становится первым президентом Ичкерии;

1995 - Украина и Македония приняты в Совет Европы;

1997 - в Украине впервые отмечают День украинской письменности и языка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.