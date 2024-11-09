Экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Байдена в поражении демократов

По мнению Нэнси Пелоси, поражение Камалы Харрис связано с решением Джо Байдена баллотироваться снова.

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Бывший спикер Палаты представителей США и одна из ключевых фигур Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что поражение Камалы Харрис на выборах было в значительной степени обусловлено решением президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок. Об этом бывший спикер Палаты представителей сказала в интервью The New York Times.

Пелоси считает, что шансы Демократической партии были бы значительно выше, «если бы президент ушел быстрее, в гонке могли быть и другие кандидаты», дав возможность провести дополнительные праймериз для выбора кандидата. Зато, когда Байден прекратил кампанию, он быстро поддержал Харрис, что закрыло вопрос о других кандидатурах.

По мнению Пелоси, это повлияло на поражение: «"И, как я уже сказала, Камала, возможно, так и сделала, я думаю, что она справилась бы с этим и была бы сильнее в будущем. Но мы этого не знаем. Этого не произошло. Мы живем с тем, что произошло. И поскольку президент немедленно поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время. Если бы это было гораздо раньше, все было бы иначе».

В то же время Пелоси, которой исполнилось 84 года, во вторник избрана в Конгресс в юбилейный двадцатый раз.

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