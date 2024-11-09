Урсула фон дер Ляйен предложила Трампу замену российского сжиженного газа американским

Еврокомиссия предлагает увеличить поставки в ЕС американского газа вместо российского СПГ.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с Дональдом Трампом, новоизбранным президентом США, предложила расширить поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС вместо поставок энергоносителей из россии. Об этом сообщает «Голос Америки».

Фон дер Ляйен подчеркнула важность сотрудничества между ЕС и США. По ее словам, обсуждались вопросы, в частности поставки СПГ, которое является выгодным для обеих сторон. Она отметила, что Европа продолжает в значительной степени зависеть от российского газа.

«Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?» - добавила фон дер Ляйен. Она также отметила, что этот вопрос может быть важным в контексте торгового баланса между ЕС и США.

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