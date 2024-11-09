Урсула фон дер Ляєн запропонувала Трампу заміну російського скрапленого газу американським

Єврокомісія пропонує збільшити постачання до ЄС американського газу замість російського ЗПГ.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з Дональдом Трампом, новообраним президентом США, запропонувала розширити поставки американського зрідженого природного газу (ЗПГ) до ЄС замість постачання енергоносіїв з росії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Фон дер Ляєн підкреслила важливість співпраці між ЄС і США. За її словами, обговорювалися питання, зокрема постачання ЗПГ, яке є вигідним для обох сторін. Вона зазначила, що Європа продовжує значною мірою залежати від російського газу.

«Чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?» — додала фон дер Ляєн. Вона також зазначила, що це питання може бути важливим в контексті торговельного балансу між ЄС та США.

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