Практика судів
  1. У світі

Урсула фон дер Ляєн запропонувала Трампу заміну російського скрапленого газу американським

08:32, 9 листопада 2024
Єврокомісія пропонує збільшити постачання до ЄС американського газу замість російського ЗПГ.
Урсула фон дер Ляєн запропонувала Трампу заміну російського скрапленого газу американським
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з Дональдом Трампом, новообраним президентом США, запропонувала розширити поставки американського зрідженого природного газу (ЗПГ) до ЄС замість постачання енергоносіїв з росії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Фон дер Ляєн підкреслила важливість співпраці між ЄС і США. За її словами, обговорювалися питання, зокрема постачання ЗПГ, яке є вигідним для обох сторін. Вона зазначила, що Європа продовжує значною мірою залежати від російського газу.

«Чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?» — додала фон дер Ляєн. Вона також зазначила, що це питання може бути важливим в контексті торговельного балансу між ЄС та США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США ЄС Дональд Трамп Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя наговорив зайвого в судовому засіданні на адресу обвинуваченого, але навіть публічне каяття не врятувало суддю від проблем

Емоції довели суддю Жашківського райсуду Романа Шимчика до подання про звільнення з посади.

Адвокат розповіла секретарю судді зайвого про справу та саму суддю, а потім отримала кримінальне провадження

Вища рада правосуддя засудила практику листування адвокатів з секретарями судового засідання стосовно розгляду конкретних справ.

Студенти Запорізького національного університету завітали до Запорізького окружного адміністративного суду

Майбутні правники отримали відповіді на усі запитання, які їх цікавили.

IQ-тестування кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду 11 листопада не відбудеться – ВККС

Офіційна причина – «окремі технічні проблеми, які залишаються невирішеними».

Кабмін вніс зміни щодо права цивільних осіб на застосування вогнепальної зброї

Йдеться про зброю, яка була знайдена і задекларована.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео