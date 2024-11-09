9 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:26, 9 листопада 2024
9 листопада відзначають Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму.
9 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму, День книги рекордів Гіннеса, а також Міжнародний день винахідника. У церковному календарі сьогодні вшановують пам’ять святих преподобних Матрони та Теоктисти.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Віктор, Дмитро, Іван, Ілля, Йосип, Костянтин, Олександр, Олексій, Семен, Тимофій, Федір.
Відомі особистості, що народилися цього дня:
- 1948 рік — Віктор Матвієнко, футболіст київського «Динамо» та володар Кубка Кубків;
- 1983 рік — Юрій Ткач, український комік та телеактор;
- 1985 рік — Олексій Гнатковський, український актор театру та кіно.
Значні події в історії 9 листопада:
- 1799 — переворот 18 брюмера у Франції, що привів Наполеона до влади;
- 1867 — сьоґун Токуґава Йосінобу повертає владу Імператору Японії;
- 1907 — британський король Едуард VII отримує найбільший діамант у світі;
- 1918 — проголошення Австрійської Республіки на руїнах Австро-Угорщини;
- 1918 — створення у Львові виконавчого органу ЗУНР (Державний Секретаріат);
- 1923 — «Пивний путч» у Мюнхені;
- 1938 — масові погроми євреїв у Німеччині («Кришталева ніч»);
- 1989 — початок руйнування Берлінської стіни;
- 1991 — Джохар Дудаєв стає першим президентом Ічкерії;
- 1995 — Україна та Македонія прийняті до Ради Європи;
- 1997 — в Україні вперше відзначають День української писемності та мови.
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