Естонський аеропорт Емарі після ремонту знову забезпечує місії ППО НАТО

Місії НАТО повертаються до Балтії для патрулювання повітряного простору.

Джерело фото: ERR

В естонському аеропорту Емарі після завершення ремонту знову запрацювала злітно-посадкова смуга. Це дозволить знову розмістити авіаційні сили ВПС Естонії, які тимчасово використовували Пярнуський аеродром, і продовжити виконання місій ППО НАТО, повідомляє ERR.

Під час ремонту було замінено злітно-посадкові смуги та руліжні доріжки, які були побудовані ще 14 років тому. Також вдосконалили розмітку і освітлення. У планах — будівництво нового кейтерингового комплексу та казарми на території бази.

Загальна вартість ремонту склала близько 18,5 млн євро. Важливу роль у фінансуванні цього проєкту зіграло Люксембургське королівство, яке виділило 12 млн євро на відновлення інфраструктури авіабази, згідно з двосторонньою угодою, підписаною міністрами оборони Естонії та Люксембургу в січні.

«На східному фланзі НАТО ППО вкрай важлива і я радий, що за допомогою Люксембургу ми змогли істотно поліпшити якість авіабази Емарі, краще підтримувати й обслуговувати свої літаки та літаки союзників, а що найважливіше, повернути балтійські місії ППО в Естонію», — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

З 2004 року країни НАТО регулярно патрулюють повітряний простір Балтії, а з 2014 року бази Емарі активно використовуються для проведення місій ППО НАТО. З березня цього року, поки базу ремонтували, основне патрулювання здійснювалося з Ліелварди в Латвії.

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